شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود حسين: الرئيس السيسى يولى اهتماماً كبيراً للقرى المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الزيارات المتتالية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمحافظة بورسعيد، تمثل اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذه المدينة الباسلة التى أصبحت قاطرة التنمية لمصر كلها لما تملكه من مشروعات قومية ضخمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يولى اهتماماً كبيراً للقرى المصرية، حيث إن مشروع اليوم الذى كشف عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة في مشروع لتطوير القرى المصرية، والتي تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمهم 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجارى.

وأضاف "حسين"، أن محاور زيارة الرئيس السيسى اليوم شملت عدة جوانب لتطوير حياة المواطن المصرى، وبناء مصر الحديثة، فقد كان الحديث ثرى بمشروعات تطوير السكك الحديدية، والقرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات الجارىي العمل بها.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن افتتاح مشروع المزارع السمكية "الفيروز" سيحقق عائد اقتصادى كبير لصالح الدولة المصرية.