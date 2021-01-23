شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبا تستعد لوقف أنشطة الإخوان الإرهابية بسبب إرهاب الجماعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تقوم بها دول أوروبا لوقف أنشطة الإخوان الإرهابية، حيث تسعى دول القارة العجوز إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة مخاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا، وذلك بعد الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها تلك الدول فى الفترة الاخيرة.

أعدت مؤسسة ماعت تقريرا كشف أن الدول الأوروبية اتخذت إجراءات ضد الإخوان، وجماعات الإرهاب، وعلى رأسها دولة النمسا، التى تحركت لتحجيم أنشطة الإخوان فى بلادها بعد تزايد العمليات الإرهابية.

وأضاف التقرير، أن هذه التحركات الأوروبية أوقفت الكثير من الأنشطة الإخوانية، من خلال غلق الكثير من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، إضافة إلى تجميد كل الأنشطة الأخرى التابعة لجماعات الإرهاب.