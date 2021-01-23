شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع لوزراء الرى والزراعة والخارجية فى بيانات تنفيذ برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساتة العامة التى ستعقد على مدار الأسبوع الجاري، الإستماع إلي بيانات 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولى، عن موقف كل منهم من تنفيذ برنامج الحكومة، يبدأها غدا الأحد ببيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

ومن المتوقع أن تشهد جلسات الأثنين القادم، الإستماع إلي بياني وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووفقا لجدول أعمال الجلسات يستمع المجلس الثلاثاء إلي بياني وزير الخارجية السفير سامح شكري، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبه، وأخيراً الأربعاء يستمع المجلس لبياني الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.