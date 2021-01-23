شومر: محاكمة عزل ترمب في 8 فبراير

حيث أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجدول الزمني بعد التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، الذين دفعوا من أجل التأجيل لمنح ترمب فرصة لتنظيم فريقه القانوني وإعداد دفاع على تهمة التحريض على التمرد فقط.
في حين يتيح تاريخ البدء في فبراير أيضًا لمجلس الشيوخ مزيدًا من الوقت لتأكيد ترشيحات مجلس الوزراء للرئيس جو بايدن، والنظر في حزمة الإغاثة المقترحة من COVID البالغة 1.9 تريليون دولار - وهي الأولويات القصوى لجدول أعمال البيت الأبيض الجديد التي يمكن أن تتوقف أثناء إجراءات المحاكمة.
وقال شومر عن حصار الكابيتول المميت في 6 يناير من قبل حشد من مؤيدي ترمب: «نريد جميعًا أن نضع هذا الفصل الفظيع في تاريخ أمتنا وراءنا.
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