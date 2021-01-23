تركيا تكرر انتهاكاتها في العراق

أثار تعليق للرئيس التركي رجب إردوغان، وجه فيه تهديدا للعراق بقوله:«قد نأتي على حين غرة ذات ليلة»،غضبا واسعا وقد تم تداوله على موقع تويتر، وتحدث الكثير منهم على أن هذا الأمر يعد انتهاكا وسوء تصرف، خاصة وأن إردوغان قاد شعبه للفقر وقيد حرياتهم، وقام كذلك بملاحقة كل من يعارض أو يرغب في الانفصال عن سياسته، حيث تكررت الهجمات التي يقوم بها الطيران الحربي التركي على مناطق متفرقة من محافظات إقليم كردستان، آخرها قصف قرية «ألانه» بقضاء حاج عمران التابع لمحافظة أربيل.

في حين كشف نائب سابق بالبرلمان التركي بحزب العدالة والتمنية عن أحلام إدروغان الاستعمارية والتي منها العراق واليونان.

قابلة للتفاوض

في سياق متصل جرى استئناف لمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، شدد فيها وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، على أن سيادة اليونان غير قابلة للتفاوض.

وأوضح أن «المفاوضات المحتملة مع تركيا يجب أن تركز على ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وفقا للقانون الدولي».

ويذكر أن المحادثات الاستكشافية بين البلدين العضوين في الناتو تستأنف في إسطنبول الاثنين بعقد جولتها الـ61.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تصاعدا حادا في التوتر خلال الأشهر الماضية، على خلفية التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، حيث أجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي، تعثرت بسبب سفينة المسح التي أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها، فضلا عن وجود خلافات حول المواضيع التي يجب تناولها.