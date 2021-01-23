مرحلة صعبة تنتظر شومر… بين محاكمة ترامب وبرنامج بايدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 10:17 مساءً - بعد تولي السيناتور تشاك شومر رئاسة الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، سيكون امامه أكبر تحديات حياته السياسية.

فمن محاكمة دونالد ترامب إلى المفاوضات لاعتماد برنامج جو بايدن الاقتصادي الطموح والتقاسم الصعب للسلطة مع الجمهوريين في المجلس.

وتعهد السناتور البالغ 70 عاماً، والمنحدر من بروكلين، الذي يذكّر دوماً بأصوله المتواضعة واصفا نفسه بأنه “ابن عامل في مكافحة الحشرات وربة منزل”، العمل مع الجمهوريين “متى وحيث كان ذلك ممكناً”.

بعبارات ودية، رحب به خصمه الأكبر، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وقال الأخير الخميس في الكونجرس “أريد أن أهنئ زميلي من نيويورك”، مشيراً إلى أن شومر بات “أول مشرع يهودي في الكونغرس يقود إحدى الغرفتين، إنها لحظة تاريخية”.

وبعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض، أصبح لنائبة الرئيس الجديدة كامالا هاريس سلطة الفصل في حال تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ، بعدما بدأت الأربعاء ولاية 50 ديموقراطياً و50 جمهورياً.

وفي حين أن الرئيس الجديد يريد من مجلس الشيوخ تسريع وتيرة المصادقة على تعيينات أعضاء إدارته ومن الكونغرس الإقرار السريع لخطته البالغة 1900 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي، إلا أن كلاً من شومر وماكونيل لا يزال في خضم التفاوض على القواعد الجديدة التي يجب أن تحكم مجلس الشيوخ.

أما بالنسبة لمحاكمة ترامب بقصد عزله، التي تنطلق في 8 شباط، سيتعين على شومر استقطاب 17 جمهورياً وإبقاء صفوف حزبه موحدةً أيضاً لإنجاح توجيه الإدانة للرئيس السابق.

ويبدو تحقيق هذا الهدف مستحيلاً، فقد تحدث بالفعل العديد من الجمهوريين عما يرونه تناقضاً بين دعوة جو بايدن إلى الوحدة في البلاد وإجراء هذه المحاكمة التاريخية.

وأكد شومر أمام المجلس أن “الوحدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا حصلنا على الحقيقة وقمنا بالمحاسبة”.

وخلف كل تلك التحديات، على زعيم الغالبية الجديد أيضاً المحافظة على وحدة المعسكر الديموقراطي، من أقصى التقدميين بيرني ساندرز إلى أكثر المحافظين تشدداً جو مانشن المنتخب عن ولاية فرجينيا الغربية الجمهورية.

واعتبرت السيناتورة الجمهورية المعتدلة سوزان كولنز الجمعة أنه “مع مجلس شيوخ منقسم بالتساوي، سيكون على زعيم الغالبية بذل الجهود لبناء تحالفات بين الحزبين، وليس معروفاً عنه أنه يستطيع القيام بذلك”.

وهي واحدة من أعضاء عديدين من الحزبين توقعوا في حديث لفرانس برس مرحلة صعبة تنتظر شومر.

ورأى السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الحليف الوفي لترامب في الكونجرس أن ليس أمام شومر “هامش كبير للمناورة”، متوقعاً مفاوضات صعبة مستقبلاً للتوصل إلى تسويات.

واعتبر أن الجمهوريين لن يدعموا على الأرجح خطة الإنعاش الهائلة، “لكن أعتقد أننا ربما نتمكن من التوصل إلى خطة” مساعدات مخففة.

وبشأن مشروع بايدن تسوية أوضاع ملايين ممن لا يحملون أوراقاً رسمية، مع تحديث نظام الهجرة، رأى غراهام أن حظوظ قبول هذا المشروع ضئيلة جداً، متوقعاً أيضاً التوصل في هذا الإطار إلى تسوية مخففة، تحدّ الخطة بـ”الحالمين” أي نحو 700 ألف مهاجر طفل بدون أوراق.