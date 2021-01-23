بعد منعه من عبور الحدود براً.. سفير إثيوبيا لدى السودان يغادر جواً

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن السلطات السودانية منعت السفير الإثيوبي لديها من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية بين البلدين، في ظل الأوضاع المتوترة هناك.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن “السفير الإثيوبي في الخرطوم توجه إلى بلاده يوم الجمعة جوا بعد أن منعته السلطات الأمنية السودانية من السفر برا”.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات حكومية على أراض سودانية.

وأعلن السودان، يوم 12 يناير، أن قوات إثيوبية شنت هجوما على منطقة الفشقة داخل الحدود السودانية بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وهم 5 نساء وطفل.

بدورها، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية بـ”الاستيلاء على 9 مناطق” داخل الحدود الإثيوبية و”انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية”.

وهناك صراع بين بعض المكونات السكانية بمنطقة الفشقة الحدودية حيث يتهم سكانها السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال هذه الأرض للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.