تراجع أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، لتفقد المكاسب المحققة في التعاملات المبكرة.



ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، تشهد أسعار الذهب في مصر تراجعا بسبب صعود سعر الدولار الأمريكي أمام باقي العملات مما جذب المستثمرين إليه.

وأضاف نجيب أن عمليات "جني أرباح" كانت أيضا وراء التراجع، متوقعا أن يعاود الذهب الصعود مجددا ولكن بشكل طفيف خلال الساعات القادمة.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المسائية إلى 928 جنيها مقابل 937.15 جنيه، صباحا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) ليصل إلى 812 جنيها، مقابل 820 جنيها، في الصباح.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 696 جنيها مقابل 702.86 جنيه، في الصباح.

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 541.25 جنيه مقابل 546.67 جنيه، صباحا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 464 جنيها مقابل 468.57 جنيه، في الصباح.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال مستهل تعاملات السبت، نحو 29187.38 جنيه (1856.06 دولار)، مقابل 29131.72 جنيه (1853 دولارا) عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6496 جنيها مقابل 6560 جنيها، صباحا.