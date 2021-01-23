شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جنرال إسباني تخطى دوره للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم الجنرال ميجيل أنخيل بيارويا، أكبر عضو في القوات المسلحة الإسبانية، استقالته اليوم السبت بعد أن تخطى هو وضباط آخرون في الجيش أدوارهم على قوائم المستحقين لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19- ليحصلوا على اللقاح بشكل أسرع مما كان مخططا له.

وقبلت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز استقالته، وفقا لوكالة أنباء "إوروبا برس" وقناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية، التي نقلت النبأ عن الوزارة.

وقال الجنرال إنه استقال للحفاظ على سمعة القوات المسلحة، بعد انتقادات واسعة النطاق لحقيقة أن عديد من كبار الضباط قد تم تطعيمهم بشكل أسرع مما كان مخططا له وفقا لخطة التطعيم في البلاد.

وتقوم إسبانيا أولا بتطعيم الأشخاص المعرضين للخطر والمعرضين بشكل خاص للإصابة بالفيروس، بما في ذلك المقيمين في دور الرعاية والموظفين. وقالت القوات المسلحة إن لديها خطة داخلية خاصة بها لم يتم تعطيلها.