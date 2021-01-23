شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. اعتقال 2500 في احتجاجات للإفراج عن «نافالني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الروسية القبض على أكثر من 2500 شخص مساء اليوم السبت، خلال احتجاجات في روسيا تطالب بالإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني.

وسجل نشطاء حقوق الإنسان الروس نحو 100 مدينة شهدت احتجاز الشرطة لمحتجين.

وتحدث المراقبون عن عشرات الآلاف من المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت المعارضة عن احتجاجات جديدة في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الاعتقالات في المساء. وفي موسكو وحدها، ما زال مئات الأشخاص يتنقلون في وسط المدينة بعد حلول الظلام. ودعتهم الشرطة للعودة إلى ديارهم. وتم إغلاق الشوارع.