شكرا لقرائتكم خبر عن معدل تطعيم قياسي ضد كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية في بريطانيا أن 478248 شخصا تلقوا الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في وقت يقترب فيه إجمالي عدد الوفيات بالمرض من حاجز المائة ألف عند 97329.

وأضافت البيانات أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح يبلغ الآن 5.86 مليون شخص.

وسجلت البلاد أيضا اليوم السبت 1348 وفاة في انخفاض طفيف عن اليوم السابق الذي بلغ فيه عدد المتوفين 1401، كما سجلت 33552 حالة إصابة جديدة نزولا من 40261 أمس الجمعة.