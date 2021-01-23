أكثر من 100 من الحرس الذي نشر في واشنطن لتنصيب بايدن أصيبوا بفيروس «كورونا»

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19 يناير , 2021
قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة إن ما بين 100 إلى 200 من الحرس الذي نشر في العاصمة واشنطن لتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه بحسب وكالة «رويترز» إن هذا العدد قد يزيد لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندي كانوا موجودين في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن وجودا أمنيا مكثفا استعدادا لمراسم تنصيب بايدن، ونشرت السلطات الآلاف من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني في أعقاب اقتحام حشد من أنصار ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.
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