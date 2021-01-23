واشنطن: تمرين «المدافع البحري 21» مع الرياض يدعم أمن المنطقة

أكدت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الجمعة)، أن تمرين «المدافع البحري 21» مع السعودية يهدف إلى دعم الأمن الإقليمي.

وكان تمرين «المدافع البحري 21» المختلط بين «القوات البحرية السعودية» ونظيرتها الأميركية، انطلق الخميس، بمشاركة قانصة الألغام البريطانية، وذلك في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل (شرق السعودية).

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في تغريدة على «تويتر»، أن التمرين «مصمم لبناء القدرات القتالية والحفاظ عليها، ودعم الأمن الإقليمي على المدى الطويل».

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.

من جانبه، أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض العنزي، أن «المدافع البحري 21» يهدف أيضاً إلى حماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحريتين الأميركية والبريطانية، مشيراً إلى أنه «يشمل كثيراً من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين».

‏‎يشار إلى أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث ينفذ الجانبان كثيراً من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية، وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.