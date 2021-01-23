انت الان تتابع خبر رصد نحو 500 وفاة جديدة بفيروس كورونا في دولة أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 13331 إصابة و488 وفاة جديدة بفيروس كورونا.





ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا استقرارا نسبيا حيث سبق أن بلغ يوم 20 يناير 13571 حالة، وفي 21 يناير 14078، وفي 22 يناير 13633. وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13331 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2455185.ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا استقرارا نسبيا حيث سبق أن بلغ يوم 20 يناير 13571 حالة، وفي 21 يناير 14078، وفي 22 يناير 13633. وأضافت الوزارة أنها رصدت 488 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 85162 حالة.