الأعرجي يؤكد أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية.

وقال الاعرجي وفقاً لوكالة الانباء العراقية، "نؤكد أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية ومن الطبيعي أن تجرى سلسلة من التغييرات في المواقع الأمنية".

واجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اول امس الخميس، تغييرات في عدد من المناصب الامنية بعد ساعات من تفجيري ساحة الطيران اللذين تسببا بعشرات القتلى والجرحى.