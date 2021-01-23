الإخوان وسراديب تمويلهم.. الأمن النمساوي يحكم قبضته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة
كثيرة هي الأسرار التي يرتكز عليها تنظيم الإخوان الإرهابي، في سبيل تحقيق أهدافه التخريبية في العالم، لعل أبرزها الجانب المتعلق بتمويله وكيفية إدارة تشعباته.
لا تعلم الغالبية من المنتسبين إلى هذا التنظيم، إلا ما تيسر من الأمر، فهذه مسألة يؤكد الباحثون أنها محصورة لدى الصفوف الأولى فقط وليست لباقي الإخوانيين مهما علت مكانتهم الوظيفية.
مظاهرات في تونس تدعو لإسقاط الإخوان
فأموال الإخوان التي تأتي من الاشتراكات والتبرعات لا تشكل شيئا من حجم ما يتحصلون عليه من خلال شركات دولية متشابكة مختصة بغسل الأموال.
نائب تونسي: الإخوان جوعوا الشعب ويجرون البلاد للفوضى
تكتيكات خبيثة تكشف النقاب عنها في النمسا، حيث يمتلك الإخوان وجودا كبيرا خاصة في فيينا وجراتس .