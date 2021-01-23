الإخوان وسراديب تمويلهم.. الأمن النمساوي يحكم قبضته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

كثيرة هي الأسرار التي يرتكز عليها تنظيم الإخوان الإرهابي، في سبيل تحقيق أهدافه التخريبية في العالم، لعل أبرزها الجانب المتعلق بتمويله وكيفية إدارة تشعباته.

لا تعلم الغالبية من المنتسبين إلى هذا التنظيم، إلا ما تيسر من الأمر، فهذه مسألة يؤكد الباحثون أنها محصورة لدى الصفوف الأولى فقط وليست لباقي الإخوانيين مهما علت مكانتهم الوظيفية.

مظاهرات في تونس تدعو لإسقاط الإخوان



فأموال الإخوان التي تأتي من الاشتراكات والتبرعات لا تشكل شيئا من حجم ما يتحصلون عليه من خلال شركات دولية متشابكة مختصة بغسل الأموال.

نائب تونسي: الإخوان جوعوا الشعب ويجرون البلاد للفوضى

تكتيكات خبيثة تكشف النقاب عنها في النمسا، حيث يمتلك الإخوان وجودا كبيرا خاصة في فيينا وجراتس .