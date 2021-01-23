بالفيديو.. مليشيات السراج تحرق ترهونة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتدى مسلحون تابعون لمليشيات داعمة لحكومة الوفاق الليبية على منازل مواطنين بمدينة ترهونة.

وأقدم مسلحو المليشيات، بحسب مصادر محلية لـ"الخليج 365" في المدينة على إحراق منازل المؤيدين للجيش الليبي في ترهونة والاعتداء على النساء بالضرب.



وتعرضت منازل مؤيدي الجيش الليبي بترهونة للتخريب وإشعال النار فيها والاعتداء بالضرب على النساء في هذه المنازل.





وأكدت المصادر أن المهاجمين هم من عناصر المليشيات ومتظاهرون من ذوي قتلى الإخوان والمليشيات في حربها ضد الجيش الليبي ضمن حراك يعرف بـ"مظاهرات السبت الأسود".





ونوهت المصادر إلى أن من بين المنازل التي تعرض للإحراق منزل عياد البي، عميد بلدية ترهونة السابق، ومنزل عائلة احميده الساكت.

وتوفى إثر الاعتداءات شيخ مسن يدعى مصطفى فاندي بسب جلطة دماغية بعد اقتحام منزله والاعتداء بالضرب والإهانة عليه من قبل هذه المسلحين.





تخريب ممنهج



وتشهد المدينة فوضي وأعمال تخريبة وحرق بشكل ممنهج ومقصود، تطال عددا من المنازل والممتلكات الخاصة العامة التابعة لأفراد القوات المسلحة والمؤيدين وسط صمت مطبق من قبل حكومة فايز السراج.

وفي 5 يونيو/حزيران من العام الجاري اجتاحت مليشيات حكومة فايز السراج مدعومة بفصائل متطرفة من المرتزقة السوريين مدينة ترهونة، إحدى أكبر المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب، وقامت المجموعات بأعمال انتقامية ضد المدنيين، بحسب شهود عيان.





وشهدت المدينة منذ سيطرة الميليشيات عليها، خروقات انتقامية تجاه منازل النازحين، حيث تعرضت أجزاء واسعة منها لدمار كبير، جراء القذائف والرماية المضادة، مُسببة خسائر في الأرواح والممتلكات.



وطالت الخروقات نازحي ترهونة باعتداءات متعمدة خارج الاشتباكات، شملت حرق المنازل واقتحام المرافق العامة من أسواق ومبانٍ إدارية، ومطاردة النازحين وقصفهم بالطيران المُسير لحين وصولهم إلى سرت متجهين إلى المدن الشرقية.

كما ارتكبت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، جرائم حرق وسلب ونهب، في ترهونة، وكشفت بعض الصور والفيديوهات، التي رصدتها “الخليج 365”، حرق أسواق ومقار عامة وخاصة ومنازل مواطنين في ترهونة، من بينهم رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة صالح الفاندي.



