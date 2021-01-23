شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل 14 ألفاً و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، السبت، تسجيل 14 ألفاً و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة أنه تم أيضاً تسجيل 152 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفاً و184 شخصاً.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و300 ألف و838 شخصاً.