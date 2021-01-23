مقتل عشرات الإرهابيين في الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الأوغندي أن جنوداً من قواته يعملون ضمن إطار قوة لحفظ السلام في الصومال قتلوا 189 من مقاتلي حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال هجوم على أحد معسكراتهم.



وتشارك قوات أوغندية في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي تهدف لدعم الحكومة المركزية، وإيقاف مساعي حركة الشباب للانقلاب عليها.

وقالت القوات المسلحة الأوغندية في بيان: إن جنودها داهموا، أمس الجمعة، مخابئ لحركة الشباب في ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كيلو متر، جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الجيش أن المداهمة «شهدت إجهاز القوات على 189 مقاتلاً مرتبطين بتنظيم القاعدة، وتدمير عدد من المعدات العسكرية، ومواد تُستخدم في الهجمات الإرهابية».

من جهته، ذكر الجيش الصومالي أن عدداً من الجنود قتلوا خلال هجوم واسع النطاق، شنه مسلحو جماعة «الشباب» في الصومال، اليوم السبت.

وبدأ الهجوم صباحاً في راجا-ايلي بمنطقة شابيلي الوسطى المضطربة، على بعد نحو 90 كيلو متراً شمال شرق مقديشو.

وأشار محمود ضاهر، أحد الشيوخ في بلدة عدل المجاورة إلى استمرار تصاعد حدة التوتر في المنطقة، حيث أعادت القوات الصومالية والميليشيا المحلية تنظيم صفوفها خارج المنطقة لإعادة السيطرة عليها من المتشددين، وأضاف أن الكثيرين فروا من منازلهم خلال الاشتباكات، على الرغم من أنه لم ترد أنباء عن إصابة أي مدني حتى الآن في الهجوم.

وقال قائد الجيش، محمود ساني: إن ستة مسلحين على الأقل وثلاثة جنود قتلوا في الهجوم، وأضاف «إننا نرسل المزيد من القوات إلى المنطقة».

بالمقابل، أعلنت جماعة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم.