اخبار العالم

صحة دبي تعيد جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح "فايزر-بايونتيك"

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة دبي تعيد جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح "فايزر-بايونتيك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت صحة دبي  أنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح كوفيد-19 "فايزر-بايونتيك" نظراً لقيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة إنتاج اللقاح لديها مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

 

ونوهت الهيئة إلى أن  جميع المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة.

 

ونصحت الهيئة  الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد مسبقاً.

 

وأضافت: ستقوم الهيئة بالتواصل مع المتعاملين المعنيين للمواعيد الجديدة من خلال الرسائل النصية قريباً.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا