ماذا سيفعل متشددو إيران بعد سقوط زعيمهم؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع تقرير للمجلس الأطلسي أن تسهم وفاة زعيم المتشددين في إيران محمد تقي مصباح يزدي، في فتح الباب أمام الجيل الشاب للوصول إلى السلطة في طهران، وأن الباب بات مفتوحا على مصراعيه أمام رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأكد أن سقوط يزدي، الخليفة المحتمل للمرشد علي خامنئي، أفقد الجناح المتشدد للمؤسسة الدينية الإيرانية إحدى شخصياته البارزة في وقت كان المرشد الأعلى مصمما على ضمان أن يحافظ الموالون على سيطرتهم على مراكز القوة الرئيسة في البلاد مع انتهاء فترة رئاسة حسن روحاني في يونيو المقبل.

وكان يزدي، رجل الدين الوحيد الذي قبّل أقدام خامنئي أمام الكاميرات، ومقابل هذا الولاء الشديد اعتبره المرشد من أهم رجال الثورة وحصل بذلك على أكبر قدر من الدعم من المؤسسات التي كانت تحت سيطرته.

زعيم المتشددين

توفي مصباح يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، والذي يلقب بزعيم التيار المتشدد في إيران، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أيام قليلة من مكوثه في مستشفى بطهران إثر تدهور صحته.

وبعد وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني في عام 2017، ومحمود هاشمي شهرودي في عام 2018، ومحمد يزدي في عام 2020، من المحتمل أن يكون قد تحسن رجال الدين الشباب، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي.

وبناء على طلب خامنئي، كان أعضاء وقادة الحرس الثوري الإيراني يزورون مصباح يزدي باستمرار، وكانت آراؤه مؤثرة في توجهات الحرس الثوري الإيراني على مدار الثلاثين عاما الماضية، وبعد موته يعد معهده من أقوى المؤسسات التعليمية في قم، حيث حصل على ميزانية تزيد على 20 مليون دولار سنويا.

ولاية الفقيه

منذ عام 1979، كان هناك نقاش مستمر في إيران بين الإصلاحيين الإيرانيين، الذين يؤكدون على المكون الجمهوري للحكم الذي يعكس سيادة الشعب، والمتشددين الذين يسعون إلى التأكيد على العنصر المتشدد المتمثل في محمد تقي مصباح يزدي.

ولد مصباح يزدي في يزد عام 1935، وكان يعتبر في العقود الأخيرة الأب الروحي للمتشددين الإيرانيين وممثلا واضحا لولاية الفقيه، التي تعتبر المرشد الأعلى معصوما عن الخطأ ولا يخضع لمؤسسات منتخبة، ومن يجرؤ على معارضة سلطة المرشد الأعلى يستحق في رأيه، عقوبة الإعدام.

آية التمساح

كان مصباح يزدي معروفا من قبل منتقديه بآية الله التمساح، وولد هذا اللقب من رسم كاريكاتوري نشر في 2000 من قبل الرسام الإيراني نيك كوثر، والذي صور رجل الدين رفيع المستوى على أنه تمساح يخنق صحفيا بذيله ردا على خطاب ألقاه رجل الدين ضد حرية التعبير، ومن المفارقات، إن لم يكن من المستغرب، أن كوثر سجن لفترة وجيزة بسبب هذا التصوير بعد وقت قصير من نشره.

سليماني يقبل رأس يزدي (مكة)

ويعد مصباح يزدي أحد مؤسسي كلية حقاني عام 1964 في مدينة قم، وفي أعقاب الثورة الإيرانية، مكن التدريب المشترك لرجال الدين المتعلمين حديثا خريجيها من شغل مختلف المناصب الحكومية والإدارية، ووجد العشرات من تلاميذه السابقين طريقهم إلى مناصب رفيعة داخل النظام، في أوقات معينة، وورد أنه كان عضوا في جمعية الحجاتية السرية، التي روجت للإسراع بعودة الإمام الغائب، وهو ادعاء نفاه.

داعم نجاد

نما النفوذ السياسي لمصباح يزدي بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد عام 2005، واعتبر رجل الدين المحافظ المرشد الروحي لأحمدي نجاد وداعمه المخلص، في الأزمة السياسية، التي اندلعت في إيران بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، واستغلها رجل الدين المتشدد لتقوية وضعه.

وعلى مدى السنوات العديدة التالية، كثف مصباح يزدي هجماته على الإصلاحيين وشدد على دعمه للمرشد الأعلى علي خامنئي، وفي محاضرة ألقاها عام 2010 لكبار مسؤولي الحرس الثوري، ربط الإصلاحيين باليهود والصهاينة، كما اتهم الإصلاحيين بأنهم وكلاء للولايات المتحدة، قائلا «إنهم بدلا من ترديد (الموت لأمريكا)، يريدون بيع النفط للولايات المتحدة».

التيار المنحرف

في ذروة قوته، كان مصباح يزدي يعتبر خليفة محتملا لخامنئي. ومع ذلك، في عام 2011 عندما اختلف أحمدي نجاد مع المرشد الأعلى بسبب الخلافات السياسية والأيديولوجية، اضطر إلى التراجع عن دعمه لرئيس الولاية الثانية، وبدلا من ذلك، بدأ في انتقاد أحمدي نجاد ورفاقه، الذين وصفهم مؤيدو خامنئي بأنهم «التيار المنحرف» لدعمهم للأفكار المسيحية والمناهضة لرجال الدين، متهما إياهم بتعريض الإسلام والنظام وإنجازات الإسلام للخطر.

وفي عام 2012، قبل الانتخابات البرلمانية، دبر مصباح يزدي إنشاء الجبهة الصامدة، التابعة لليمين الراديكالي للمعسكر المحافظ، وتمكن الفصيل من تسجيل إنجازات كبيرة في الانتخابات وحصل على عشرات المقاعد في البرلمان الجديد (الدورة التاسعة عشرة).

الانسحاب السياسي

ظل الفرع التشريعي مسيطرا على الفصيل الوسطي من المعسكر المحافظ، الذي خاض الانتخابات تحت مظلة الجبهة المتحدة المتشددة، وأدت المشاركة السياسية المتزايدة لمصباح يزدي، ودعمه الأولي لأحمدي نجاد، وتحالفه مع الجبهة الصامدة، إلى انتقادات متزايدة للمتشددين بين السياسيين ورجال الدين المحافظين.

يزدي مع حسن نصر الله (مكة)

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية لعام 2012، نشأت خلافات بين مصباح يزدي والمؤسسة الدينية، وتجاهل نداءات بعض رجال الدين الأكثر نفوذا في البلاد لتشكيل جبهة سياسية محافظة موحدة، وبدلا من ذلك أدار مرشحيه المحافظين المتطرفين.

وفي عام 2013، أطلقت مجموعة من الطلبة الدينيين من الحوزة الدينية في مدينة قم في العام الكتروني، أرسلت إلى مصباح يزدي انتقاد السلوك السياسي، وأبدوا تحفظهم على دعمه لأحمدي نجاد وجبهة الصمود ودعوه إلى الانسحاب من الشأن السياسي.

ضغوط المتشددين

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2013 ، تعرض مصباح يزدي لضغوط من رجال الدين المتشددين لسحب دعمه لمرشحه المفضل كمران باقري لانكراني، وعندما رفض سحب باقري لنكراني ترشيحه لدعم سعيد جليلي، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية، تبادل المحافظون الاتهامات بشأن الحزب المسؤول عن فشلهم السياسي، وأدت هذه الاتهامات المتبادلة إلى توجيه أصابع الاتهام نحو مصباح يزدي.

وتصاعدت انتقادات مصباح يزدي بين المؤسسة الدينية، وألقى رجل الدين رفيع المستوى محمد يزدي، رئيس جمعية معلمي الحوزة في قم، باللوم على مصباح يزدي في زرع الانقسامات بين كبار رجال الدين خلال الحملة الرئاسية لعام 2013 ، والتي ادعى محمد أنها أدت إلى هزيمة المحافظين.

بعد سنوات، سلطت انتخابات مجلس الخبراء في عام 2016 الضوء على التراجع السياسي لمصباح يزدي، الذي فقد مقعده على الرغم من حقيقة أن المجلس ظل تحت السيطرة الكاملة للمحافظين. ومع ذلك، لم يتضاءل نفوذه السياسي تماما بحلول ذلك الوقت، وأعيد انتخابه لعضوية مجلس الخبراء بالتوازي مع الانتخابات البرلمانية في فبراير 2020، بعد غياب دام أربع سنوات في الانتخابات الموقتة للمجلس.

مصباح يزدي.. من يكون؟