«لوفيغارو»: محادثات سرية بين إدارة بايدن وإيران

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ونقل موقع (i24news) الإسرائيلي، عن الصحيفة الفرنسية، أن المحادثات تجمع بين مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، وممثلين عن إدارة بايدن. وقال المصدر «سنعرف بسرعة إذا نجحت المحادثات أم لا»، وأوضح أن تصريحات خامنئي في 8 يناير الحالي عن استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، جاءت بناء على طلب من الولايات المتحدة، وتأكيدا على أن القيادة الإيرانية تعتمد على المحادثات الجارية في نيويورك.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية، إقامة محادثات سرية بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيران، لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، منذ 3 أسابيع في نيويورك، دون علم الشركاء الأوروبيين.ونقل موقع (i24news) الإسرائيلي، عن الصحيفة الفرنسية، أن المحادثات تجمع بين مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، وممثلين عن إدارة بايدن. وقال المصدر «سنعرف بسرعة إذا نجحت المحادثات أم لا»، وأوضح أن تصريحات خامنئي في 8 يناير الحالي عن استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، جاءت بناء على طلب من الولايات المتحدة، وتأكيدا على أن القيادة الإيرانية تعتمد على المحادثات الجارية في نيويورك.

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