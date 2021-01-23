شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واري (نيجيريا): «أ ف ب»

أسفر انفجار شاحنة صهريج في محطة للوقود جنوبي نيجيريا، عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 11 شخصاً بحروق بالغة، وفق ما أعلن حاكم ولاية دلتا، السبت.

وأوضح إيفيني أوكوا حاكم منطقة الدلتا النفطية جنوبي نيجيريا، أن «شاحنة صهريج انفجرت أثناء إفراغ البنزين في محطة الوقود»، مضيفاً: «إنه حادث مأسوي فقدنا فيه أربعة أشخاص، ثلاثة أطفال وامرأة».

وأشار في بيان، السبت، إلى أنه زار المستشفى حيث تم نقل 11 مصاباً إلى قسم الطوارئ «غطت الحروق ما بين 80 و90 بالمئة من أجسامهم». وقال أوكوا: «إنه أمر محزن للغاية ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على أن الانفجار لم يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية».

ووقع الانفجار قرابة الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، الجمعة، في أغبور، وألحق أضراراً بعدة سيارات وبالمنازل المحيطة.

وغالباً ما تتكرر حوادث من هذا النوع في نيجيريا؛ أكثر بلد منتج للنفط في إفريقيا، حيث يعيش أغلبية السكان البالغ عددهم 200 مليون نسمة في فقر مدقع، وبنى تحتية وخدمات نقل متهالكة.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، انفجرت شاحنة صهريج وتسببت في حريق في لاجوس؛ العاصمة الاقتصادية للبلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح خطرة وإلحاق خسائر بأكثر من 100 منزل ومتجر.