شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «سوبر» لشباب الأهلي.. وعلامات استفهام حول الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبدالوهاب

أكد «شباب الأهلي» زعامته لكأس السوبر بالتتويج الخامس بفوزه على الشارقة بهدف نظيف لمدافعه محمد مرزوق برأسية صادمة ل«الملك» في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين على أرض استاد آل مكتوم في دبي.

وعزز «الفرسان» رقمه القياسي بالفوز باللقب في عصر الاحتراف، كما أنه استعاد عافيته بعد بداية موسم كارثية له في الدوري، وكانت عودة هيبته وشخصيته في التوقيت المناسب وأمام فريق الشارقة أحد أفضل الفرق حالياً من حيث النتائج.

استحقاق الفوز

ورغم أن المباراة الرائعة تنظيمياً لم تتميز فنياً، فإن «الفرسان» استحق الفوز بالروح وحالة الإصرار التي ميزت لاعبيه في المباراة، فكانوا الأكثر سيطرة واستحواذاً في المباراة التي لم تشهد فرصاً حقيقة، عدا رأسية مرزوق الذي حل بديلاً لعبدالعزيز صنقور في بداية الشوط الثاني وجاء منها هدف اللقاء الوحيد.

وأكدت إحصائيات المباراة أن «الفرسان» كان الأفضل في المجريات بواقع نسبة استحواذه التي بلغت 69% مقابل 31% للشارقة، كما مرر لاعبو شباب الأهلي 490 تمريرة مقابل 231 ل«الملك»، وتحصّل على 7 ركنيات مقابل واحدة لمنافسه، وسدد لاعبوه 17 مرة منها 3 تسديدات فعالة على المرمى من ضمنها الهدف، مقابل 4 للشارقة منها واحدة فعالة على المرمى.

ومال «الملك» للدفاع على حساب مبادراته الهجومية، ولم يهدد فعلياً مرمى منافسه سوى مرة واحدة عن طريق إيجور، ولم يقدم المردود اللائق ببطل الشتاء في نهاية الدور الأول من الدوري.

وكان شباب الأهلي دخل المباراة منذ البداية ممارساً أسلوب الضغط العالي، و برز بشكل ملحوظ منه الأرجنتيني كارتابيا الذي تحرك مشعلاً الجبهة اليمنى بمساندة المدافع عبدالعزيز هيكل.

فكر مهندس

وكان «المهندس» مهدي علي الذي تولى قيادة «الفرسان» منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي هو الأكثر سعادة بالتتويج بأول لقب يحققه مع شباب الأهلي، وجاء بعد 37 يوماً من توليه قيادة الفريق.

كما كان اللقب الأول لمهدي محلياً، بعد إنجازات عديدة حققها مع منتخبات الشباب والأولمبي والأول.

وثمن «المهندس» اللقب بقوله إن فريقه كان في أمسِّ الحاجة إليه لأثره الإيجابي في معنويات الفريق.

مكان أفضل

وأضاف مهدي: «شباب الأهلي يستحق مكاناً أفضل مما هو فيه، هذا حصاد جدية اللاعبين في التدريبات، واللقب أعاد الثقة للفريق، ولدينا القدرة على استعادة مكانتنا من جديد واللقب بداية لذلك، وهي بطولة مهمة جداً بالنسبة لي على المستوى المحلي، وستساعدنا في الاستمرار نحو الأفضل».

من جهته، أهدى حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي الفوز لإدارة نادي شباب الأهلي وبالأخص خليفة سعيد سليمان على ثقته في قدراته وضمه للفريق، كما أهدى الفوز للجمهور الذي لم يكن راضياً عن وضع الفريق في الدوري، مؤكداً أن الروح هي سر الفوز والتتويج.

تعويض

وقال يوسف جابر مدافع شباب الأهلي الذي تابع المباراة من المدرجات: شعوري كان صعباً جداً وأنا أتابع المباراة من المدرجات، وعن سر النقلة التي حققها الفريق قال: هذه بصمة الكابتن مهدي علي وإصرار اللاعبين على تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق في الفترة الماضية. وكنت أتمنى أن أكون في الملعب وسأعود قريباً، كنا نعاني كثرة الإصابات والغيابات التي واجهتنا، وأبارك للشيوخ الكرام وإدارة النادي ومدربنا الكابتن مهدي علي، ولزملائي اللاعبين والجمهور على التتويج الذي عوضنا به خسارة لقب السوبر الماضي.

وقال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي: حققنا فوزاً مهماً ومعنوياً بمثابة دافع قوي لنا في المرحلة القادمة.

وتابع: صحيح أن الشارقة فريق كبير وقدم مستوى خيالياً في الدور الأول من الدوري، لكنه واجه في السوبر فريقاً كبيراً، والكابتن مهدي استطاع معالجة الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الدور الأول من الدوري وبذل جهداً كبيراً مع الجهاز الفني، وسنستمر في التطور والوصول إلى مكانتنا المعهودة كفريق كبير صاحب بطولات وألقاب.