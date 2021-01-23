شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو سبب غياب العنبري عن مؤتمر "السوبر"؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

غاب المدرب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عن المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة كأس السوبر بفوز شباب الأهلي، ما أثار الاستغراب، لاسيما أنه معروف عنه التزامه بمواعيده، ولا يهرب من المسؤولية، مهما كانت الخسارة مؤلمة.

وحسب معلومات «الخليج الرياضي»، فإن العنبري انتظر المؤتمر الصحفي، لكن تم إخطاره أن بإمكانه المغادرة، بسبب الانشغال بالتتويج.

وأكد المنسق الإعلامي لنادي الشارقة أن البرنامج الذي بحوزتهم لم يتضمن الإشارة إلى المؤتمر الصحفي، ورغم ذلك انتظروا، وتواصلوا مع منسق الرابطة الذي أفادهم بأنه لا مجال لانعقاد المؤتمر الصحفي، بسبب التتويج.