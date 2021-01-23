شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحمرية والعربي بدوري الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

حقق الحمرية، فوزاً كبيراً على ضيفه مسافي 4-صفر في ختام مواجهات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

استهل أصحاب الأرض الشوط الأول بهجوم ضاغط أسفر عن تسجيل ثلاثة أهداف رائعة تبادل في إحرازها الفرنسي فانيفا في الدقيقة 14 وتافادزرا في الدقيقة 29 والبرازيلي لوان بيريرا في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أضاف بيريرا الهدف الرابع والثاني له في المباراة عند الدقيقة 64 .

ورفع الحمرية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف مسافي عند نقاطه الـ12 للأسبوع الثاني توالياً.

وعلى ملعبه، فاز العربي على ضيفه الذيد 2-1 وسجل لأصحاب الأرض البرازيلي فينيكيوس لوبيس في الدقيقة 29 ومواطنه ماتيوس داسيلفا في الدقيقة 64، فيما أحرز السوداني عبدالله مهدي الذي انضم مؤخراً للذيد هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 53، وبهذا الفوز يرفع العربي رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي الذيد بنقطة وحيدة.