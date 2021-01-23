ماكلروي يستعيد صدارة بطولة أبوظبي للجولف



نجح الإيرلندي روري ماكلروي المصنف الرابع عالمياً في استعادة صدارة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، ليضمن لنفسه بداية قوية في الجولة الأخيرة والختامية التي تقام الأحد ، ويضاعف حظوظه لتحقيق فوزه الأول في بطولة أبوظبي التي تعد واحدة من بطولات سلسلة رولكس للعام الحالي.

سجل ماكلروي الفائز بأربع بطولات "مايجرز" خمس ضربات تحت المعدل بنتيجة 67 في نادي أبوظبي للجولف ليحقق مجموع 13 ضربة تحت المعدل ويستعيد الصدارة من زميله في كأس رايدر تيريل هاتون، الذي تصدر في ختام الجولة الثانية الجمعة.

وبعد أن بدأ البطولة برصيد 64 ليتصدر قائمة اليوم الافتتاحي لموسم 2021، احتاج الايرلندي الشمالي إلى ضربة بيردي ليسجل نتيجة 72 مع نهاية الجولة الثانية، وكان على بعد ثلاث ضربات من الصدارة بعد انتهاء لعب 36 حفرة.

وعاد ماكلروي ليستعيد مكانته في الصدارة حيث سجل ضربة "إيغل" وخمس ضربات بيردي ليتفوق بفارق ضربة واحدة على هاتون الفائز في سلسلة رولكس ثلاث مرات، ويليه بالمركز الثالث الفائز مرتين في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف تومي فليتوود.

وحقق الأمريكي ديفيد ليبسكي وسكوت مارك وارين عشر ضربات تحت المعدل بنتيجة 68 وبفارق ضربة واحدة عن الإسباني رافا كابريرا بيلو، بينما حقق الاسترالي جيسون سكريفنر 8 ضربات تحت المعدل.

ومع نهاية اليوم الثالث من البطولة، قال ماكلروي: كان أدائي أفضل بقليل.. كما أن الظروف الجوية لهذا العام مختلفة عن البطولات السابقة، لم نكن نتوقع أن نواجه رياحاً قوية في أبوظبي.

وفي وقت مبكر في اليوم الثالث من البطولة، سجل اللاعب الفرنسي ألكسندر ليفي ضربة دخلت في الحفرة الخامسة عشر مباشرة على بعد 163 ياردة، ليفوز بسيارة "بي إم دبليو" من طراز M850i كوبيه، والتي يقدر سعرها بحوالي 367 ألف درهم إماراتي.

وبدأ ألكسندر جولته مع ضربتين "بيرديز" في الحفرة العاشرة والثانية عشرة قبل أن يحتفل بتحقيقه ضربة "الإيس" الرائعة في الحفرة الخامسة عشر.. ليكون بذلك اللاعب الأول الذي يسجل ضربة مباشرة خلال بطولة هذا العام.