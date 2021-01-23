شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب": زيارات ميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها خطة عملها لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى، تضمنت قيام اللجنة بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بربوع مصر، وزيارات ميدانية للمستشفيات التى تم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل أية عقبات تعترض استكمال تطبيق تلك المنظومة.

وأوضحت لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أنها أيضا، ستقوم بزيارة مراكز الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، وأشارت اللجنة فى خطة عملها، أنها ستقوم بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوعات محالة إليها من المجلس أو رئيسه للتعرف على الجهود التى تبذل ودراسة المشكلات التى تعترض سيرها واقتراح الحلول المناسبة لها لتمكينها من تكوين رأيها على أسس موضوعية سليمة.

من جانبه، قال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة شملت كل المجالات والقطاعات الصحية، وأنه سيتم استخدام كل الأدوات الرقابية المتاحة للأعضاء، والهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، وأن تكون الخدمة الصحية والطبية المقدمة للمواطنين خدمة لائقة، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص بناء الإنسان المصرى، حيث يعد الحفاظ على صحة المواطن وحمايتها أهم محاوره.

وأضاف وكيل اللجنة، أن خطة العمل أكدت على أهمية القيام بزيارات ميدانية على مدار دور الانعقاد، ستشمل مستشفيات ووحدات صحية فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى زيارة المستشفيات المجهزة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.