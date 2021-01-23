شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة 3 مشروعات قوانين أبرزها تعديلات القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، حيث تبدأ اجتماعاتها يوم الأحد القادم بعقدها اجتماعين، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها الثانى يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين يوم الاثنين المقبل لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتستكمل مناقشات مشروع القانون نفسه على مدار اجتماعين يوم الثلاثاء القادم.