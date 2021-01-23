شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد تيسير مطر يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة ويوجه التحية لأرواح الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب إرادة جيل، الرئيس عبدالفتاح السيسى ، واللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، وجميع قيادات الوزارة والضباط والأمناء والجنود في كافة أفرع أجھزة الوزارة بمناسبة الذكرى لـ 69 لإحتفالات أعياد الشرطة .

ووجه أحمد تيسير مطر ، نائب رئيس الحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، التحية لأرواح شهداء الواجب الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحماية الوطن والمواطنين ، مؤكدا أن هؤلاء الشهداء ، خرجوا من نبت أرض مصر ‏، دفعوا أرواحهم الذكية دفاعاً عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطانى ‏الغاشم، مشيرا الى أن هؤلاء الشهداء يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، ، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى تراب مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية" .

وقال " مطر" أن عيد الشرطة الذى يواكب يوم 25 يناير من كل عام يأتى تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعد رفضهم تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي ، مؤكدا أن 25 يناير ليس عيد لرجال الشرطة وفقط ، بل لكل المصريين ، مشيرا الى أن هذه البطولات والتضحيات تجسدت فى العديد من الملاحم التى قدمها أبطالنا ، ولازال يصمد هؤلاء الرجال اليوم ويحافظون على أمن الوطن فى التصدى لمحاولات أهل الشر لإسقاط الوطن وتهديد استقراره .