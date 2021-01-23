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عزل طفلين بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى بنها للأطفال التخصصي بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، استقبال المستشفى طفلين أحدهما يبلغ من العمر عاما ونصف، والثاني عامين ونصف.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى حجز طفل منهما بالمستشفى، بعد أن أثبتت المسحة الطبية الاشتباه في إصابته بفيروس ، والطفل الثاني جرى عزله منزليًا، منوهًا بأن فريق المتابعة يتابع مع الأطفال الذين يتم حجزهم منزليًا على مدار اليوم للاطمئنان عليهم وتوفير ما يحتاجونه من رعاية صحية.

وأكد المصدر أن حالة الطفلين مستقرة ومطمئنة، وجرى توفير العلاج اللازم لهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وخصص مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الطابق الثاني به كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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