منظومة رقمية موحدة.. تفاصيل إصدار رخص البناء والمخالفات إلكترونيًا في المدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه يوجد استراتيجية واضحة للتحويل جميع الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية إلى خدمات رقمية أو إلكترونية.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن أول الخدمات الرقمية التي سيتم إطلاقها عبارة عن منظومة إلكترونية موحدة لاستخراج تراخيص البناء، وكل ما يحتاجه المواطن لاستخراج هذه الرخصة دون التعامل المباشر مع الموظفين.

وتابع: "كما سيتم سداد رسوم رخصة البناء إلكترونيًا أيضًا، والتعرف على قائمة المكاتب الاستشارية وكل الأوراق والملاحظات من خلال الحساب الخاص بكل مواطن".

وأشار عباس إلى أن هذه المنظومة ستكون متاحة خلال الـ6 أشهر المقبل، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا جزء خاص بمخالفات البناء، والذي تم البدء في تجربته على مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، فهذه ليست منظومة للتراخيص فقط، فالهدف تقليل التعامل المباشر، بناء على منظومة متكاملة.

وأضاف أنه خلال المرحلة التالية من هذه المنظومة سيتم إضافة جميع الشركات التي حصلت على قرار وزاري وتراخيص بالبناء، حتى يتمكن المواطن من معرفة تاريخ أي مشروع عقاري يتم تنفيذه.

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