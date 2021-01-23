4 قتلى في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا

أسفر انفجار شاحنة صهريج في محطة للوقود في جنوب نيجيريا، عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال وإصابة 11 شخصا بحروق بالغة، وفق ما أعلن إيفيني أوكوا، حاكم ولاية دلتا. وأشار في بيان إلى أنه زار المستشفى حيث تم نقل 11 مصابا إلى قسم الطوارئ «غطت الحروق ما بين 80 و 90 بالمائة من أجسامهم». وقال أوكوا «إنه أمر محزن للغاية ولا يسعنا إلا أن نشكر الله على أن الانفجار لم يقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية». وقع الانفجار قرابة الساعة 18,30 "17,30 ت غ" الجمعة في أغبور، وألحق أضرارا في عدة سيارات والمنازل المحيطة. وغالبا ما تتكرر حوادث من هذا النوع في نيجيريا، أكثر بلد منتج للنفط في إفريقيا، وحيث يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 200 مليون نسمة في فقر مدقع، مع بنى تحتية وخدمات نقل متهالكة. في أوائل أكتوبر، انفجرت شاحنة صهريج وتسببت بحريق في لاغوس، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية بجروح خطيرة وإلحاق خسائر بأكثر من 100 منزل ومتجر.



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