شومر: ستبدأ محاكمة عزل ترمب في 8 فبراير

ستبدأ المرافعات الافتتاحية في محاكمة مجلس الشيوخ لعزل دونالد ترمب بشأن أعمال الشغب في الكابيتول في الـ8 من فبراير، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس سابق مثل هذه الاتهامات بعد ترك منصبه. حيث أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجدول الزمني بعد التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، الذين دفعوا من أجل التأجيل لمنح ترمب فرصة لتنظيم فريقه القانوني وإعداد دفاع على تهمة التحريض على التمرد فقط. في حين يتيح تاريخ البدء في فبراير أيضًا لمجلس الشيوخ مزيدًا من الوقت لتأكيد ترشيحات مجلس الوزراء للرئيس جو بايدن، والنظر في حزمة الإغاثة المقترحة من COVID البالغة 1.9 تريليون دولار - وهي الأولويات القصوى لجدول أعمال البيت الأبيض الجديد التي يمكن أن تتوقف أثناء إجراءات المحاكمة. وقال شومر عن حصار الكابيتول المميت في 6 يناير من قبل حشد من مؤيدي ترمب: «نريد جميعًا أن نضع هذا الفصل الفظيع في تاريخ أمتنا وراءنا. لكن الشفاء والوحدة لن يتحققا إلا إذا كانت هناك حقيقة ومساءلة. وهذا ما ستوفره هذه المحاكمة». وسترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مقالة المساءلة في وقت متأخر من يوم الإثنين، مع أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين كمحلفين يوم الثلاثاء. لكن ستنتقل المرافعات الافتتاحية إلى فبراير.



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