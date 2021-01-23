التوزيع الجغرافي للإصابات الـ925 بكورونا.. 59% في جهتي البيضاء ووالشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 925 الجديدة.
وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 384 حالة جديدة، منها 308 حالة بالدار البيضاء الكبرى.
وبجهة الشمال، سجلت 160 حالة، منها 51 حالة بطنجة.
وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 132حالة، منها 45 بالصخيرات تمارة.
وبجهة سوس ماسة سجلت 90 حالة، وبجهة سجلت الشرق 43 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 38 حالة، ثم 21 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 20 حالة، و13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و12 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و6 حالات بجهة كلميم واد نون، ثم 6 حالات ببني ملال خنيفرة،