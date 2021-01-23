التوزيع الجغرافي للإصابات الـ925 بكورونا.. 59% في جهتي البيضاء ووالشمال

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 132حالة، منها 45 بالصخيرات تمارة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 90 حالة، وبجهة سجلت الشرق 43 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 38 حالة، ثم 21 حالة بدرعة تافلالت، وبجهة فاس مكناس سجلت 20 حالة، و13 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و12 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و6 حالات بجهة كلميم واد نون، ثم 6 حالات ببني ملال خنيفرة،