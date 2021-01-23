لم تتعرف على نفسها.. سيدة مكسيكية تطعن زوجها بعدما اكتشفت صورة له معها وهي شابة!

جدة - عبدالحي حسين - دفعت الغيرة والإرتباك، إحدى السيدات في المكسيك، إلى ارتكاب جريمة في حق زوجها بعدما اعتقدت بشكل خاطئ أنه يخونها مع شابة أصغر منها، قبل أن تكتشف أن الأمر غير ذلك تماما.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السيدة اكتشفت على هاتف زوجها إدى الصور القديمة التي تجمعه بشابة ما، لكنها لم تنتبه إلى أنها هي من تظهر بالصورة حينما كانت شابة، ولم تتعرف على نفسها، معتقدة أن شريكها دخل في علاقة غرامية أخرى.

وأقدمت السيدة المذكورة، على طعن زوجها عدة مرات، وفق ما ذكرته مجلة yucatan، ظنا منها أنه يخونها مع امرأة أصغر سنا منها. فيما أكدت شرطة سونرورا بشمال غرب المكسيك، أن الصورة المذكورة التقطت للزوجين قبل سنوات حينما كانا يتواعدان، حيث كانا أكثر شبابا ونحافة.

وأضاف المصدر ذاته أن الزوج الذي تمكن من النجاة بفضل سرعة تحرك الشرطة، صرح بأن الحادث وقع بعدما قام برقمنة عدد من الصور الشمسية القديمة لتخزينها على هاتفه النقال، قبل أن تكتشفها زوجته وتقدم على فعلتها.