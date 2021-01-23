قتلى وجرحى بقصف للقوات التركية على مدينة تل رفعت بسوريا

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، أنّه رصد عصر اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفّذته ​القوات التركية​ والفصائل الموالية لها، على مناطق في مدينة تل رفعت الواقعة ب​ريف حلب الشمالي​، الّتي تسيطر عليها قوّات كرديّة وتتواجد فيها قاعدة عسكريّة روسيّة بالإضافة لقوات ​النظام السوري​، الأمر الّذي أدّى إلى سقوط خسائر بشريّة،



وقضى 3 أشخاص على الأقل، وأُصيب ما لا يقلّ عن 11 آخرين بجراح متفاوتة"، مشيراً إلى أنّ "القصف يتزامن مع تحليق لطائرة مسيّرة تركيّة في أجواء المنطقة".

وكان المرصد السوري، قد أفاد، أنّ "القوّات الكرديّة قصفت ب​قذائف​ الهاون القاعدة العسكريّة التركيّة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، واستهدفت بالرشّاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية ل​تركيا​ في المنطقة، بينما قصفت القوّات التركيّة بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوّات الكرديّة في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة".