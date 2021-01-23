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السيسي يعلن بدء توزيع لقاح كورونا على الفئات الأولى بالتطعيم اعتبارا من غداً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» على الفئات الأولى بالتطعيم، اعتبارا من غد الأحد.

 

وأضاف الرئيس خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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