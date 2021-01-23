شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تحطم رقمها القياسي اليومي لإصابات ووفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البرتغال رقما قياسيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا اليوم السبت بلغ 15333 حالة عدوى و274 وفاة وذلك في وقت تسعى فيه البلاد جاهدة للسيطرة على الوباء بعد عطلة عيد الميلاد.

وأظهرت بيانات موقع "أور وورلد إن داتا دوت أورج" أن البرتغال، التي يقطنها عشرة ملايين نسمة، والتي كانت أفضل حالا من العديد من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، أصبحت تشهد أعلى متوسط إصابات ووفيات في سبعة أيام لكل مليون فرد بين دول العالم.