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 تونس تمدد الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير

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الدمام - شريف احمد - قررت الهيئة العليا لمجابهة في تونس اليوم، تمديد الحجر الصحي الجزئي الذي اعتمدته منذ 18 يناير إلى غاية 14 فبراير المقبل، والعودة الدراسية والجامعية في موعدها المحدد يوم الاثنين المقبل. كما قررت الهيئة إثر اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التمديد في إجراء حظر التنقل بين المدن، ومواصلة حظر التجوال ليلاً إلى غاية يوم 14 فبراير القادم. وأكدت الهيئة أن الوضع الوبائي في تونس يشهد تدهورًا في ظل الانتشار الكبير للعدوى وارتفاع حصيلة الوفيات، مشيرة إلى أن السلطات التونسية تعهدت بتشديد التدابير من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كوفيد ـ 19.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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