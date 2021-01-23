شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.