هفوة عامل.. تتلف ألفي جرعة من لقاح “مودرنا”

نيويورك ـ وكالات: كشفت وسائل إعلام أميركية عن قيام مخزن في مدينة بوسطن الأميركية بإتلاف نحو 2000 جرعة من لقاح “مودرنا” ضد فيروس كورونا، وذلك بسبب هفوة لعامل نظافة يعمل فيه. ونقل موقع “ABC” نيوز الأميركي تصريحات ممثل مجمع مستشفيات بوسطن كايل توتو الذي قال: “اكتشف موظفو أحد المراكز الطبية أن الثلاجة التي تم تخزين اللقاح بها لا تعمل، ونتيجة لذلك أتلفت 1900 جرعة من لقاح فيروس كورونا”. وأضاف توتو قائلا: “حدث الأمر الثلاثاء الماضي الواقع في 19 يناير وتم اكتشاف أن قفل البراد تمت إزالته من قبل عامل خلال التنظيف ونسي إغلاقه”، مؤكدا أن ثلاجة اللقاحات “كانت في مكان آمن”. وتعتزم إدارة المستشفى إجراء تحقيق ومعرفة سبب وقوع الحادث. ويمكن تخزين لقاحات “مودرنا” في الثلاجة عند درجة حرارة 2-7 درجات مئوية لمدة تصل إلى 30 يومًا.

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