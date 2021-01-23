وفد منتخبنا الوطني يصل إلى البصرة تحضيراً لمباراة الكويت

وصلَ، مساء اليوم السبـت، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى محافظة البصرة، قادماً من العاصمة بغداد، وذلك تحضيراً لمواجهة الكويت الودية يوم الأربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.



وكانَ في استقبال وفد منتخبنا الوطني عضو الهيئة التطبيعية، أحمد كوجر، فيما اتخذ المنتخب من فندق هورايزون مقراً لإقامته.

وسيخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، غداً الأحد، أول حصة تدريبية له على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، استعداداً لمواجهة الازرق الكويتي الأربعاء المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وسيصلُ وفد منتخب الكويت لكرة القدم، بعد غد الاثنين، إلى محافظة البصرة عن طريق البر.