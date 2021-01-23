خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33552، ليصل إلى مستوى 3617459 حالة.

ويمثل هذا العدد تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 20 يناير 38905 حالات، وفي 21 يناير 37892، وفي 22 يناير 40261.



وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1348 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 97329 متوفيا.