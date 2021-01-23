مصادر سودانية: الحكومة الجديدة ستشهد تغيير 4 مدنيين بـ"السيادي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، السبت، عن توافق تحالف قوى الحرية والتغيير على استبدال أربعة أعضاء من المكون المدني بمجلس السيادة في التشكيل الحكومي الجديد.

وقالت المصادر، مفضلة عدم الإفصاح عن هويتها، إنه تقرر مغادرة كل من عائشة موسى، رجاء نيكولا، صديق تاور، حسن شيخ إدريس.



وأضافت أن مكونات قوى الحرية والتغيير لم تناقش أسماء مرشحي مجلس السيادة الجدد حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر، أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقيادات الصف الأول كمرشحين لرئيس الوزراء حتى يختار من بينهم في تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها بداية فبراير/شباط المقبل.

وقال بابكر إن أبرز المرشحين للحكومة الجددية هم خالد عمر يوسف لشؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الشيخ لوزارة الصناعة، محمد ضياء الدين للشباب والرياضة.

وأوضح أن قوى الحرية والتغيير شكلت لجنة لتقييم أداء المدنيين بمجلس السيادة، وسترفع تقريرا للتحالف لإجراء التعديلات اللازمة.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطوات مراجعة وتطوير أداء حكومة الفترة الانتقالية.

وأرجع السبب في تأخير إعلان الحكومة لعدة أسباب على رأسها التشاور مع الجبهة الثورية حول الحقائب الوزارية التي تقع ضمن استحقاقات السلام، بجانب سفر رئيس الوزراء الذي شكل عامل أضافي، بالإضافة إلى الموقف المتردد لحزب الأمة القومي من المشاركة تاره و"المطالب غير الموضوعية" مثل طلب ست وزارات تارة أخرى.

يتكون مجلس السيادة من ١١ عضوا منهم ٦ مدنيبن وخمسة عسكريين.

الحكومة المرتقبة هي الثانية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير عقب انتفاضة شعبية، وأول حكومة يشارك فيها قادة الكفاح المسلح، والمتوقع إضافة ثلاثة أعضاء من أطراف عملية السلام لمجلس السيادة.