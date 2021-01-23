- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى بقصف للقوات التركية على مدينة تل رفعت بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّه رصد عصر اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفّذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في مدينة تل رفعت الواقعة بريف حلب الشمالي، الّتي تسيطر عليها قوّات كرديّة وتتواجد فيها قاعدة عسكريّة روسيّة بالإضافة لقوات النظام السوري، الأمر الّذي أدّى إلى سقوط خسائر بشريّة،
وقضى 3 أشخاص على الأقل، وأُصيب ما لا يقلّ عن 11 آخرين بجراح متفاوتة"، مشيراً إلى أنّ "القصف يتزامن مع تحليق لطائرة مسيّرة تركيّة في أجواء المنطقة".
وكان المرصد السوري، قد أفاد، أنّ "القوّات الكرديّة قصفت بقذائف الهاون القاعدة العسكريّة التركيّة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، واستهدفت بالرشّاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة، بينما قصفت القوّات التركيّة بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوّات الكرديّة في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة".