شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسيوس يقترب من الدوري الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اقترب الأرجنتيني سيباستيان بالاسيوس لاعب فريق إندبندنتي الأرجنتيني من الانضمام إلى أحد أندية دوري الخليج العربي.

وعلم «الخليج الرياضي» أن المفاوضات بين النادي واللاعب قد قطعت شوطاً كبيراً؛ حيث يجيد النجم الأرجنتيني شغل الجناح الأيمن.

ويرتبط اللاعب بعقد مع ناديه الأرجنتيني حتى 30 يونيو/ حزيران من العام المقبل، لكن سيباستيان الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والعشرين قبل 4 أيام أبدى رغبة في خوض تجربة خارجية. وهو ما قد يسهم في وصول المفاوضات إلى خاتمتها السعيدة.

ويمتلك اللاعب خبرة كبيرة؛ حيث سبق له الدفاع عن ألوان بوكا جونيورز، كما خاض تجربة احترافية في المكسيك مع نادي باتشوكا.

وتبلغ قيمة اللاعب، حسب موقع «ترانسفير» ماركت، مليوني دولار.