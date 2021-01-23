شكرا لقرائتكم خبر عن 27 نزيلاً بـ«عقابية» رأس الخيمة يعتنقون الإسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أعلنت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن 27 من نزلائها اعتنقوا الإسلام خلال عام 2020، ذلك بالتعاون مع مؤسسة صندوق الزكاة وجمعية دار البر تم منحهم شهادات وتحفيزهم بالدعم المادي والمعنوي.

ومن جهتهم، عبر النزلاء عن سعادتهم بالدخول في الإسلام، حيث أفادوا باعتناقهم الإسلام طوعاً بعد ما لمسوه من المعاملة الإنسانية للمؤسسة وما وفرته لهم من برامج توعوية ومحاضرات للتعريف بمنهج الإسلام الصحيح، وكذلك حسن أخلاق المسلمين كانت الدافع لهم في اعتناقهم الدين الإسلامي.