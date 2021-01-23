«الحبارى» يطلق «الرؤية المئوية» في اليوم العالمي للتعليم

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عن إطلاق ثاني ألعابه التعليمية «الرؤية المئوية»، لتعزيز مكانته الرائدة في مجال التعليم الرقمي.

وجاء إطلاق اللعبة باللغتين العربية والإنجليزية، احتفالاً باليوم العالمي للتعليم، حيث توفر اللعبة تجربة تعليمية تفاعلية توعي المستخدمين بقضايا الاستدامة العالمية وتمكنهم من التعرّف على عدد من المفاهيم العلمية والأحداث الفعلية وتأثيرها على أرض الواقع.

ويأتي إطلاق اللعبة الجديدة في أعقاب الإقبال الكبير الذي لاقته لعبة «رحلة طائر» للتعليم بالترفيه، التي تسهم في تثقيف الطلاب وتوعيتهم بالحبارى وأهميتها في التراث الإماراتي والنظام البيئي ككل، إذ باتت تلك اللعبة أداة تعليمية أساسية منذ الانتقال إلى التعليم الرقمي في 2020، كما حصلت على الاعتماد رسمياً من وزارة التربية والتعليم.

وتتوفر لعبة «رحلة طائر» لجميع الطلاب والمعلمين في مدارس الدولة عبر منصات التدريس والتعلم الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولاقت إقبالاً لافتاً من الطلاب والمعلمين، حيث تم تحميلها أكثر من 4 آلاف مرة.

ونجح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في استقطاب أكثر من 55 ألف طالب وإطلاعهم على أهمية الحفاظ على الأنواع من خلال البرنامج التعليمي للحفاظ على الأنواع، كما نجح في توفير تجربة تعليمية متواصلة وسلسة للمتعلمين اليافعين عبر تعديل برنامجه بما يتناسب مع المنصات الرقمية، لا سيما بعد اعتماده شريكاً لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.