شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 87.73% من خطوط نقل مياه رئيسية في مناطق بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تنفيذ 87.73% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية، بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36 كيلومتراً في عدة مناطق في دبي، وبتكلفة تقارب 256 مليون درهم. وتشمل مواقع المشروع امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ومن محطة ضخ المياه في مجمع حصيان إلى مجمع دبي للاستثمار ومطار آل مكتوم الدولي، ومن خزان النخلي إلى دوار العوير على امتداد شارع دبي – حتا ومنطقة المحيصنة، ومن آبار مرغم إلى شارع دبي العين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر إبريل/نيسان 2021.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، ونطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتنا لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، وقد حققنا إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة والوفاء بحجم الطلب المتزايد، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% في عام 1988 إلى 5.36% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم؛ حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أمريكا الشمالية».

وأشار المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة إلى أن المشروع يتضمن قسمين: الأول بأطوال إجمالية تبلغ 11.811 كم، والثاني بأطوال إجمالية تبلغ 24.03 كم، ويشمل المشروع توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة، إضافة إلى غرف مسبقة التجهيز من الزجاج المقوى.