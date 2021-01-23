الصحة تحدد أول مستشفى يحصل على لقاح كورونا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إنه من المقرر بدء حملة التطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، غدًا الأحد، من مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" غدًا الأحد، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس في لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.